Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşle anıldı. İstanbul’un dört bir yanından Taksim’e gelen gençler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşle anıldı. İstanbul’un dört bir yanından Taksim’e gelen gençler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Megakentin en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi’nde düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürerken, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları da İstiklal Caddesi’nde şehitleri anma yürüyüşü düzenledi. Şehrin 39 ilçesinden Taksim’e gelen yüzlerce genç, sabah namazı sonrasında İstiklal Caddesi’nde toplandı. “AK Genç İstanbul şehitlerini unutmadı” yazılı pankartla olayın yaşandığı alana yürüyen gençler, şehitleri anma platformuna karanfil bıraktı. Gençler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratlarıyla ve tekbir getirerek yürüdü. İstanbul’da 1 Gençlik adıyla bir araya gelen gençler, şehitleri dualarla yad etti.

“Terörü ve destekçilerini lanetliyoruz “

Şehitleri anma programında konuşan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “Bugün burada terör örgütü PKK tarafından İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen kalleşçe eylemde şehit olan vatandaşlarımızı dualarla yad etmek için toplandık. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin AK Gençleri, Recep Tayyip Erdoğan’ın en genç yol arkadaşları olarak hiçbir terör örgütünden korkmadığımızı, sokaklarımızı ve meydanlarımızı boş bırakmayacağımızı, yılmayacağımızı, diklenmeden dik duracağımızı ifade etmek için Taksim’deyiz. Biz devletimize ve hükümetimize güveniyoruz. Biz Türkiye’nin aydınlık yüzü ve geleceği olan gençler olarak bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü, onu destekleyen herkesi ve her düşünceyi lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.