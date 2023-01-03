Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeye kazandırdığı “Spor kenti Gürsu” sıfatını, her gün ürettiği proje ve okullarla kurduğu iletişimle daha da sağlamlaştırıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeye kazandırdığı “Spor kenti Gürsu” sıfatını, her gün ürettiği proje ve okullarla kurduğu iletişimle daha da sağlamlaştırıyor.

İlçedeki birçok okula spor malzemesi desteği ulaştıran Başkan Işık, bu kez de kendilerinden spor topu isteyen gençleri kırmayıp, bizzat okullarına kadar ulaştırdı. Kendisini makamında ziyaret eden Gürsu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atletizmde elde ettikleri başarılara kayıtsız kalmayan Başkan Işık, sporcuların okullarındaki eksik spor topu ihtiyacı için de harekete geçti. Basketbol, futbol ve voleybol toplarını kısa sürede tedarik eden Başkan Işık, malzemeleri bizzat götürerek gençleri mutlu etti.

Sporcularla futbol ve voleybol oynayan Başkan Işık, “Sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar bizleri gururlandırmakta. Belediye olarak ilçemizde spor yapma imkanlarını arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptık. Profesyonel sporcularımıza destek olmanın yanında, ilçemize kazandırdığımız spor tesisleriyle, çocuklarımızın, gençlerimizin başta olmak üzere tüm ilçe halkımızın spor yapma imkanlarını arttırdık. Gençlerimiz ve hemşehrilerimiz ilçemize kazandırdığımız spor tesislerimizde, tüm branşlarda spor yapma imanı bulmakta. Gençlerimizin elde ettikleri bu başarılar, spor kenti Gürsu’yu oluşturma yolunda, ilçemize yaptığımız yatırımların ödülü olarak bizlere daha da güçlü çalışma motivasyonu sağlamakta. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.