Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ve NEETPRO bünyesinde DTSO ve DTSO Bilim Eğitim Vakfı bünyesinde yürütülen NEET gençlere yönelik projeler kapsamında eğitim alan gençler ile üniversite öğrencisi gençleri işletmeler ile bir araya getiren etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe farklı sektörlerden 36 işletme, yerel kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), proje kapsamında eğitim alan gençler, iş arayan gençler ve üniversite öğrencileri katılım sağladı. Etkinlik açılış konuşmaları ile başladı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, gençlerin iş aramaktan vazgeçmesi, işletmelerin nitelikli genç iş gücüne ulaşamaması son 2 yıldır temel çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Kaya, "Önce Sabancı Vakfı ile genç kadınlar için mesleki eğitim çalışmalarına başladık ve akabinde yeni nesil mesleklerde eğitim programları düzenledik. Daha sonra gençlerin yazılım, özel sektörler gibi farklı alanlarda iş fikirleri geliştirmelerini destekledik ve kentte bu alanlara ilgi duyan gençler olduğunu gördük. Şimdi bu gençlik grupları ile ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de odamıza bağlı farklı sektörlerden 36 işletmemizi davet ettik. İşletmelerimizin insan kaynakları birimleri gençler ile birebir görüşmeler yapacaklar ve aradıkları becerilere sahip gençleri değerlendirmeye çalışacaklar. Yani hem gençlerin kendi işini kurması hem de istihdama katılması için 2 yıldır eğitimlerle, etkinliklerle çalışmalar yapıyoruz. Bugün de gençlerimizi işletmeler ile görüştürmek için bir aradayız” dedi.

Sahip olunan genç nüfusun önemli bir avantaj olduğunu belirten Kaya, "Ancak gençlerimiz gelişen teknolojiler ve yeni becerileri kazanamazsa ve istihdama katılamazlarsa bu durum en ciddi toplumsal sorunlarımızdan biri olma riskine sahip olur. İlimizde eğitime ve istihdama katılmayan ve temel düzeyde eğitimini tamamlamış genç nüfusumuz yüksek. Bu nüfusu istihdama katmamız lazım. Sadece işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu iş alanlarında değil dijital sektörlerde, özel alanlarda gençleri desteklememiz lazım. Bu gün ve bundan sonra da oda olarak en temel çalışma alanlarımızdan biri olacak. Sanayi Mektebimiz ve Girişimci Merkezimizde gençleri destekleyen ve yine işletmeler ile bir araya getiren çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik Sosyal Fabrika Kurucusu Mümteha Adalı’nın konuşması ile devam etti. Etkinlik kapsamında gençler 2 gün boyunca 36 işletme ile iş görüşmeleri yapacak. Ayrıca Habitat Derneği ve Bazalt Gençlik Derneği tarafından organize edilen Yapay Zeka Atölyesi ve Gençler İçin AB Fırsatları Atölyelerinde gençlere yeni bilgiler aktarılacak.