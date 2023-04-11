Kütahya’nın Pazarlar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde gençlik iftar programı düzenledi.

Cami gençliği, gençlik merkezi gençliği ve birçok din görevlisinin katıldığı iftar programı Üniversite Camii’nde yapıldı.

Pazarlar Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Gökhan Bozkurt, İmam Hatip Ferdi Gülce ve Müezzin Kayyım Ramazan Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen program iftar duası ile başladı.

Yaklaşık 200 gencin katıldığı iftar programından sonra gençler ile birlikte cemaatle akşam namazı ve teravih kılındı. Teravih Namazından sonra İlçe Müftü Vekili Salim Üzülmez tarafından kısa bir konuşma yapıldı. Müftü vekili Salim Üzülmez, “Ramazan’ın bereketini siz gençlerle yaşamak bizlere heyecan veriyor. Gençlik Koordinatörlüğümüz vesilesiyle sizlerle çeşitli sebeplerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlerin ve ailelerinizin Ramazanını tebrik ederim" dedi.

Program sonunda gençlere hediyeler takdim edilirken; gençler ise memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.