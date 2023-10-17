E-ticaret platformu Hepsiburada; gençler için yeni fırsatlar oluşturmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak ve hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla ‘Yarınlara Söz Programı’nı hayata geçiriyor.

Gençlerin e-ticaret ve teknoloji alanında gelişimlerini destekleyen programın ilk fazında Hepsiburada, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı’ kapsamında afetten etkilenen 11 ilde yaşayan gençlerin eğitim hayatına destek olmayı amaçlıyor. SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile gerçekleşen programda üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak seçilen 100 gence bir yıl boyunca e-ticarette veri bilimi ve e-ticaretin dinamikleri, finansal okuryazarlık, web tasarımı, pazarlamanın temelleri, Excel, Python, HTML & CSS, öz geçmiş hazırlama, LinkedIn kullanımı, mülakat teknikleri, girişimcilik ve şirketleşme süreçleriyle ilgili eğitimler verilecek.

’Yarınlara Söz Eğitim Programı’nın ilk dönemine katılmak isteyen öğrenciler 17-30 Ekim tarihleri arasında online olarak başvurularını yapabilecek. Programa katılacak gençler, uzman eğitmenler tarafından verilen derslerle hem teorik hem de pratik bilgiler edinirken, aynı zamanda iş fikirlerini geliştirecek ve girişimcilik yolculuğuna atılmak için gerekli temel yetkinlikleri kazanacaklar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi sunulacak.

E-ticaret platformunun hayata geçirdiği eğitim programı ile desteklediği gençlere ayrıca eğitim materyali desteği, mentorluk, iş ve staj imkânları sunarak gençlerin kariyerlerini inşa etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Program, önümüzdeki dönemde bölgedeki öğrenciler için destek çalışmalarına farklı alanlarda da devam edecek.

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, projeye ilişkin şunları söyledi: “Hepsiburada olarak gençlerimiz için yarınlara söz veriyoruz. Onların hayallerine ortak olmak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve sektörümüze katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla başlattığımız Yarınlara Söz Programı’nın ilk bölümüyle deprem bölgesinde yaşayan 100 gence e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama alanlarında eğitim vererek onların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek oluyoruz. Bu projeyle gençlerimize hem bilgi hem de beceri kazandırarak onları geleceğin liderleri yapmayı hedefliyoruz.”

’Yarınlara Söz Eğitim Programı’na katılmak isteyen gençlerin, kurumsal.hepsiburada.com/tr/toplumsal-fayda-burada-baslar/egitim/#yarinlaraSoz adresinden başvuru yapabileceği belirtildi.