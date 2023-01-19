Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kütahya Belediyesi’nin proje paydaşı olduğu ‘Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ proje koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Yazkaç’a emekleri ve çabaları için teşekkür eden Başkan Işık, projenin şehir için önemli olduğunu ifade etti.

Belediye ile Kütahya DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nun iş birliğiyle yürütülecek ‘Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ projesiyle gençlerimiz kültür endüstrileri alanında teşvik edilecek.