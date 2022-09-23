DÜZÇE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığın arttırılması için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) görev yapan yönetici ve personele eğitim verildi.

DÜZÇE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığın arttırılması için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) görev yapan yönetici ve personele eğitim verildi.

Gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla, Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile bir çalışma planladı. Bu doğrultuda Psikologlar Firdevs Bektaş, Ayşegül Fırat, Demet Çetinbaş, Gizem Özbek ve Merve Kelleci tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumunda görev yapmakta olan yönetici ve personele yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimlerde stres yönetimi, öfke yönetimi, kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri, gençlik döneminde karşılaşılabilecek ruhsal sorunlar, gençlere yaklaşım, psikolojik ilkyardım ve gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi adına ildeki psikososyal destek kaynaklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.