Malatya’daki yurt müdürlüklerinde ve gençlik müdürlüklerinde hizmet verecek gençlerin eğitsel, sosyal, sportif ve kültürel alanda gelişimine katkı sunmak amacıyla dışarıdan başvurular ile ek ders ücreti karşılığında bazı branşlar da eğitmen alımları yapılacak.

Malatya’daki yurt müdürlüklerinde ve gençlik müdürlüklerinde hizmet verecek gençlerin eğitsel, sosyal, sportif ve kültürel alanda gelişimine katkı sunmak amacıyla dışarıdan başvurular ile ek ders ücreti karşılığında bazı branşlar da eğitmen alımları yapılacak.

Başvurular şahsen, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü binasında eğitsel, sosyal kültürel şubesi birimine 29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilere eğitim verecek eğitmen ihtiyacı duyulan branşları şöyle belirtildi:

“Manevi Rehber/Danışman(Bayan)- Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi/Din Kültürü öğretmenliği mezunu olmak, manevi rehberlik/danışmanlık sertifikası olanlar öncelikli olup, sertifikası olmayan ilgili bölüm mezunları da başvuru yapabilecek. İngilizce Eğitmeni- İngilizce öğretmenliği/İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Almanca Eğitmeni- Almanca öğretmenliği/Alman Dili ve edebiyatı mezunu olmak, Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği- İlgili bölüm mezunu olmak veya ziraat fakültesi mezunu olmak şartı aranıyor.”

Sözü edilen branşlara alınacak olan öğretmenlerle ilgili ayrıntılı bilgi Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden alınabilecek.