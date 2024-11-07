Tepebaşı Belediyesi tarafından Gençlik Merkezleri Sosyal Sorumluluk Grubuna, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet, eşitlik ve güvenli ilişkiler atölyesi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi gençler için farkındalık oluşturacak ve bilinçlendirici etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi tarafından, Gençlik Merkezleri Sosyal Sorumluluk Grubu öğrencilerine flört şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitlik ve güvenli ilişkiler atölyesi düzenlendi. Gençlerin kişisel beklenti, ihtiyaç ve sınırların farklılaştığını görebilmelerini, bu farklılıklara saygı duymalarını ve onay kavramı üzerine düşünmelerini desteklemek amacıyla 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde düzenlenen atölyelerde şiddet türleri, onay ve onay inşası kavramları, toplumsal cinsiyet rolleri, güvenli güvensiz ve şiddet içeren ilişkiler ve içerdiği kavramlar ele alındı.