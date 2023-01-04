Merkezde final sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunulacak. 24 saat açık olacak merkezde sunulacak hizmetleri çok faydalı bulduğunu kaydeden üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, üniversite öğrencileri için 24 saat hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 9-20 Ocak tarihlerinde, final sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet verecek.

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