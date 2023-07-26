Düzce Üniversitesi’nde Mimarlık ve Resim Bölümü’nde okuyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri için hayallerini tasarladı. Öğrenciler tasarladıkları projeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya sundu.

Öğrenciler, yapımı devam eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesisler için hazırladıkları tasarım ve çizimlerini İl Müdürü İsa Yazıcı’ya sundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gençlerle bir araya gelerek fikirlerini, proje önerilerini ve çizimlerini değerlendirdi.

Gençlerin fikirlerini dinleyerek, hayal ettikleri çalışmalar için toplantı yaptıklarını belirten İsa Yazıcı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı gençlerimizin yoğun kullandığı tesisler, gençlik merkezleri ve il Müdürlüğümüzün konferans salonu gibi tüm binalarımızda hayata geçirilecek uygulama örneklerini gençlerimizden dinledik. Onların çizdiği, oluşturduğu projeleri birebir kurumumuza yansıtmak için güzel verimli bir toplantı yaptık. Bu toplantılarımızı zaman zaman yapıyoruz. Gençlerimizin fikirlerini, proje önerilerini, çizimlerini, boyamadan resme, resimden tasarıma kadar bütün görüş ve önerilerini alıp; onların hayal ettikleri desenleri, figürleri, renkleri kurumumuza yansıtmak için toplantılar yapıyoruz. Gençlerimiz daha önce de İl Müdürlüğümüzdeki toplantı salonuyla alakalı çalışmalar yapmışlardı. Yine Akçakoca Gençlik Merkezimizin bahçe peyzaj mimarisiyle ilgili de çalışmalar yapmışlardı. O sunumları aldık. İnşallah en kısa sürede bunları projelendirip,

Bakanlığımızın da desteğiyle, gençlerimizin istediği şekilde bu mekanlarımızı yapmak için gayret ediyoruz" diye konuştu.