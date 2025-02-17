Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın başvuruları başlarken, Aydın’ın Efeler ilçesinde sahaya inen Gençlik Merkezi liderleri okullarda yarışmaların tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl gerçekleştirilen kültür ve sanat yarışmaları için ger sayım başladı. Gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’na katılım için başvuru süreci başladı. Bu çerçevede Aydın’ın Efeler ilçesinde sahaya inen Gençlik Merkezi liderleri de okulları gezerek öğrencilere yarışmayı tanıttı. Ses, tiyatro, şiir ve bilgi yarışması kategorilerinde yapılacak olan yarışmaların başvurularının başladığını hatırlatan liderler, öğrencilere yarışma süreci hakkında da detaylı bilgi verdi.

"Bir Şiir Bir Nefes" adıyla ?Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması, "Hayallerini Sahneye Taşı" adıyla ?Gençler Arası Tiyatro Yarışması, "Kim Bilir)" adıyla ?Gençler Arası Bilgi Yarışması, "Sahne Sırası Sende" adıyla ?Gençler Arası Ses Yarışması olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmalara başvurular, 31 Mart 2025 tarihine kadar gençlik merkezleri aracılığıyla ya da başvuru sayfası aracılığıyla yapılabilinecek.

Yarışmaların Türkiye Finalleri ise 15 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında Antalya, Rize, Mardin ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada "Gençlerimizin, hayallerini sahneye taşıyarak ses, tiyatro, şiir ve bilgi yarışması kategorilerinde yeteneklerini sergileme imkanı bulacağı 10. Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmalarının tanıtımlarına başladık. Gençlerin sanatla buluştuğu bu büyük organizasyona tüm yetenekli gençler davetlidir" ifadeleri yer aldı.