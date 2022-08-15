Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okullarında hizmet veren yüzme kurslarına katılan çocuklar, eğitmenler nezaretinde yüzme öğrendiklerini ve yaz tatilini değerlendirdiklerini ifade ederek, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okullarında hizmet veren yüzme kurslarına katılan çocuklar, eğitmenler nezaretinde yüzme öğrendiklerini ve yaz tatilini değerlendirdiklerini ifade ederek, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okullarında açılan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzetbegoviç Süleymaniye Spor Kompleksinde başlatılan kurslar ile çocuklar, profesyonel hocalar eşliğinde yüzme öğreniyor. Kız ve erkek çocuklar için yaş aralıklarına göre seanslar halinde devam eden yüzme kursunda çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor. Çocuklara suda panik yaşamamaları için yapılması gerekenler anlatılırken, yüzme teknikleri de öğretiliyor.

Yaz tatilini değerlendirmek için Haliliye Belediyesi bünyesindeki yüzme kurslarını tercih eden çocuklar, bu kurslar ile yüzme öğrendiklerini ifade ederken, sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletiyor.