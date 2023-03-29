Haliliye Belediyesi bünyesindeki üniversiteye hazırlık kursları ile konu anlatımları ve soru çözümleri devam ederken, düzenli olarak yapılan AYT ve TYT deneme sınavlarıyla da gençler, daha emin adımlarla geleceğe hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını devam ettiriyor.

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan merkezler ve kütüphaneler, öğrencileri meslek sahibi yapıyor. Bu adreslerden biri olan Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinin çevresinde deprem sonrası riskli yapıların oluşması nedeniyle gençlerin eğitimden uzak kalmaması adına konu anlatımı ve soru çözümleri, Cengiz Topel İlkokulunda devam ediyor. Eğitime önem veren Haliliye Belediyesi ile üniversiteye hazırlık maratonuna kaldıkları yerden devam eden gençler, hem konu tekrarı hem de soru çözümleri ile geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Gençler, eksik konularını tamamladıkları bu kurslarda periyodik olarak yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testiyle de (TYT) kendilerini ölçme şansı yakalıyor. Son olarak yapılan TYT Deneme Sınavıyla ter döken 177 öğrenci, eksik konularını görme fırsatı da buldu. Düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla hayallerine daha sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden gençler, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, Cengiz Topel İlkokulunda devam eden eğitimlerle hafta içleri ders anlatımları ve soru çözümleri, her Cumartesi ise deneme sınavları devam ediyor.