Haliliye Belediyesi tarafından eğitimlerin devam ettiği BESYO ve POMEM kurslarına katılan gençler, hayallerine hazırlanıyor. Antrenörler eşliğinde sıkı şekilde parkurlara hazırlanan gençler, ücretsiz olarak verilen kurs dolayısıyla Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gençlerimizin yanındayız, geleceğimizi önemsiyoruz” sloganıyla başlattığı eğitim seferberliği tüm dallarda devam ediyor. Belediye bünyesindeki kurslar ile geleceğe emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullu (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezine (POMEM) girmek için Haliliye Belediyesi’nin kurslarını tercih ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan BESYO ve POMEM Hazırlık Kursundan ücretsiz olarak yararlanan gençler, antrenörler eşliğinde sıkı bir şekilde hayallerine hazırlanıyor. Kendileri için oluşturulan ve birçok aşamanın yer aldığı parkurlarla geleceğe hazırlanan kursiyerler, sunulan imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediyesi’ne ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise devam eden kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların iletişim merkezi telefon numarasını arayarak ya da merkezlere başvuru yaparak bilgi alabilecekleri ifade edildi.