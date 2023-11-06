B Okul Sporları Serbest-Grekoromen Güreş Müsabakaları Özkan Olcay Güreş Salonu’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Özkan Olcay Güreş Salonu’nda Gençler Güreş il birinciliği 30 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Serbest güreş genç B’de 41-45 kiloda Kazım Görgün, 51 kiloda Kaan Çaldıran, 55 kiloda Göktuğ Akbal, 60 kiloda Hüseyin Emre Çatak, 65 kiloda Hayrettin Oğuz Okutan, 71 kiloda Yunus Emre Aydın ve 110 kiloda Efe Salih Aytaç birinci oldu.

Genç A’da 48 kiloda Sergen Türkan, 51 kiloda Alper Akbal, 55 kiloda Kamuran Polat, 60 kiloda Onur Sala, 65 kiloda Emirhan Tanrıverdi, 110 kiloda Ertuğrul Topal birinci oldu.

Genç B Greko-Romen 48 kiloda Salih Birinci, 51 kiloda Muhammet Kerim Ayyıldız, 55 kiloda Beytullah Yeşildağ, 60 kiloda Kerimhan Yıldırımoğlu ve 65 kiloda Muhammet Hamza Şahin birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.