DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi öğrencileri geçmişe yolculuk yaparak açık havada sinema etkinliği yaşadılar. Gençler hep birlikte Hababam Sınıfı filmini izledi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi ile birlikte Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen organizasyonda öğrencilere Hababam Sınıfı filmi ile geçmişe yolculuk yaptı.

Türk Sinema tarihinin önemli yapı taşlarından Hababam Sınıfı filmini seyreden öğrenciler kah duygulandı kah kahkaha atarak keyifli zaman geçirdi.