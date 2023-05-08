Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda (İKAF’23) binlerce üniversite öğrencisi ve genç yetenekler; akademisyenler, işverenler ve sektör temsilcileriyle buluşarak, kariyer planlanması hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre yerleşkesinde düzenlenen ve 300’ün üzerinde işveren ile Düzce Üniversitesi’yle birlikte 19 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen İKAF’23; yazılım şirketlerinden uzay teknolojisine, lojistikten tarım alanına, Ar-Ge merkezlerinden akademik kariyere kadar hayatın her alanına dokunan meslek temsilcileri ile genç yetenekleri bir araya getirdi.

Firmaların son teknoloji ile ürettikleri ürünlerinin de sergilendiği İKAF’23 fuar alanına gelen genç yetenekler; Türkiye’nin lider firma, kurum ve kuruluşlarına iş ve staj başvuruları yapma fırsatı bularak, düzenlenen kariyer etkinlikleri ile alanında uzman, sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalandı.

19 üniversite paydaşlar arasında yer aldı

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin ürettiği sağlık destek ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı stant, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca Düzce Üniversitesi’ni, Düzce’yi ve kentin kültürünü anlatan tanıtım broşürü, dergi ve kitaplar da İKAF’23 ziyaretçilerine hediye edildi.

Yoğun bir katılımın olduğu ve iki gün süren İKAF23’te; paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları, eğitimler, atölye çalışmaları, teknik geziler, film gösterimleri ile dolu dolu bir kariyer fuarı yaşandı. Fuarda ayrıca kariyer planlamalarının yanında, kültür sanat etkinlikleri de düzenlendi.