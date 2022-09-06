Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yaz Spor ve Engelsiz Yaz Spor Okulları’ çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde genç voleybolcular yetişiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yaz Spor ve Engelsiz Yaz Spor Okulları’ çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde genç voleybolcular yetişiyor.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ‘Yaz Spor ve Engelsiz Yaz Spor Okulları’ projesi ile gençler, spora yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte açılan kurslara katılım sağlayan gençler, farklı spor branşları ile tanışma imkanı buluyor. Gençlere sunulan voleybol, futbol, atletizm, hentbol, güreş, muaythai ve çeşitli spor aktivitelerinde yeteneklerini keşfeden genç sporcular, boş zamanlarını spor yaparak geçiriyor. Gençler gelişimlerinin yanı sıra stres atmak için de spor salonuna akın ediyor. Voleybol Antrenörü Gürkan Turan’ın gözetiminde özgüvenleri artan gençler, sporda ileri seviyelerde rakipleriyle mücadele göstererek kendilerini voleybolda kanıtlamak istiyor.

Gençlerin bu projeye katılım sağlamasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, “Bakanlığımızın düzenlediği ‘Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları’ çok verimli geçti. 11 branştan yaklaşık 400 sporcumuza günlük olarak hizmet vermekteyiz. Gençlerimizin daha kaliteli zaman geçirmesi, daha özverili çalışmaları bizi de heyecanlandırıyor. Bu alanda daha büyük çalışmalar yapmamıza sebep oluyor. Gençlerimiz, enerji kaynağımız. Onların kötü alışkanlıklara yönelmemesi için boş zamanlarını burada değerlendirmeleri için çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi kızlarımız tüm branşlarda olduğu gibi voleybol branşına da katkıda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bu projelerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gençlerin yaz tatillerinde boş zamanlarını spor aktiviteleri yaparak geçirdiklerini söyleyen Voleybol Antrenörü Gürkan Turan ise “Spor ile ilgili biraz coğrafi koşullardan ve ailelerin kız veya erkek çocuklarla ilgili hayat kaygılarından dolayı eksik yönlerini yaşadık. Tabi ki eğitim öğretim çok önemli ama bunun yanında beyin jimnastiği dediğimiz ve bilimsel olarak kanıtlanmış sporları da özellikle kız çocuklarının yapmalarını istiyoruz. Kendim de bu coğrafyanın çocuğuyum, bizim genelde ailelerimizin kız çocuklarının spor yapmalarına olumsuz baktığını görüyoruz. Ama şunu unutmasınlar ki spor evrenselliktir. Kesinlikle kız ve erkek diye ayrım yapmaz. Bunların hepsi bizim ailemizi, sosyolojimizi, kültürümüzü belki birçoğumuzun genimize kadar işlenen bir spordur. Bizim ailelerden tek istediğimiz, lütfen çocuklarınızı bu tür aktivitelerden uzak tutmayınız. Kendinizle birlikte bu çocukları sporun içine yönlendirin. Sağ olsun burada Müdürümüz Murat Ak’la birlikte İl Müdürümüz Bilal Elkatmış ve Şube Müdürümüz Faruk Budak’la birlikte bu tür aktivitelere sağladıkları destekleri esirgemeyip birlikte yapıyoruz. Sadece voleybolla ilgili değil, sosyal aktiviteler de yapıyoruz. Çocuklara sporu sevdirmek için bin bir türlü aktivitelerle de uğraşıyoruz. Sadece ailelerden tek istediğimiz şey, çocuklarını gönderip kendileri de bu işin içine girerek sporu sevmeleri ve sevdirmeleridir” dedi.

Kendisini bu spor dalında ileride görmek ve geliştirmek istediğini belirten Asya Yeşildere de, “İlk maçımı 12 yaşında Ana Lige çıkarak yapmıştım. Bundan önce de okullarda 1’nci ligde tamamladım. Profesyonel voleybol oynamak için bu sporu yapıyorum. Evde sıkılmak yerine burada spor yaparak zamanımı değerlendiriyorum” diye konuştu.

Gördükleri ilgi ve destekle bu sporu yapmayı sevdiklerini dile getiren sporcu Buğlem Yüsra Elmaağaç da, “Voleybolu çok seviyorum. Yaz tatilinde buraya başladım. Yaz tatili bitene kadar burada devam etmek istiyorum. Kendimi güzel yerlerde görmek istiyorum. Gürkan hocam ve Murat Müdürüm bize çok destek oluyorlar. Voleybolu hem hobi olarak yapmak hem de maçlara çıkmayı düşünüyorum” dedi.