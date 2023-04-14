Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen kurslar yılın her döneminde devam ediyor. Gençler, ücretsiz olarak gerçekleştirilen ebru kursuna da yoğun ilgi gösteriyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen yeni dönem kursları da devam ediyor. Bu çerçevede gençler için ücretsiz olarak düzenlenen ebru kursu da gençlerden yoğun ilgi görüyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde yaklaşık 15 kursiyerin katılımı ile düzenlenen eğitimler, gençlerden beğeni topluyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen kursta ebru yapmayı öğrenen gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a da sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gençlik Merkezleri’nde Merkezlerde düzenlenen eğitim ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’ni takip edebiliyor.