DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, doğanın kalbi Samandere Şelalesi’nde kamp gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Düzceli gençleri doğa ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilere doğa kampı etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk tabiat parkı olarak tescillenen ve Cadı kazanı bulunan Samandere Şelalesi Tabiat Parkı’nda doğa kampı gerçekleştirildi. Gençler doğa ile iç içe güzel bir aktivite gerçekleştirdi.