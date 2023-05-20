Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, Gençlik Merkezi koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çorum Doğa Kulübü üyeleri bir araya geldi. Hacılarhanı köyü gölet kırsalında onlarca kişinin katıldığı doğa yürüyüşünde gençler eğlenceli vakit geçirdi.

Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, Gençlik Haftası ve yapılan etkinlikler hakkında bilgi vererek, Doğa, tabiat ve çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

Gençlik Merkezi olarak bu tür sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerin her zaman yapıldığını hatırlatana Buğdaylı, "İlçemizdeki gençlerin tamamını yapılan bu etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, katılımcılara ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.