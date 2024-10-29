Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıldönümünü kutlamaları çerçevesinde ilçe spor binası grafiti tekniğiyle süslendi.

Etkinliğe Kaymakam Yasin Akgül ve Gençlik Merkezi Müdürü Lokman Karademir de katıldı. Emirdağ ilçe spor binası, gençler tarafından grafiti tekniği ile Türk bayraklarıyla süslendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilçe spor binası dış duvarına özel tasarım Türk Bayrakları ve 101. yıl logolu boyama çalışması yapıldı. Emirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Lokman Karademir öncülüğünde gençler tarafından yapılan süsleme büyük beğeni topladı. Grafiti çalışmasına son dokunuşu ise Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül yaptı.