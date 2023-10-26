Avrupa Birliği (AB) Katılım Mali Yardım Aracı(IPA II) kapsamında AB ve Türkiye İş Kurumu eş finansmanıyla desteklenmekte olan ve Uşak Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu NEET PRO "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" Projesinin açılış konferansı geniş bir katılımla 25 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan proje açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuşmasına İsrail’in saldırılarını kınadıklarını ve Filistin halkının yanında olduklarını söyleyerek başladı.

Bir toplumda sürekli gelişmeyi sağlamanın, tüm bireyleri eğitim sürecine dâhil etmekle mümkün olduğuna inandıklarını belirten Prof. Dr. Savaş "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" projesinin istihdamda, eğitimde veya mesleki eğitimde olmayan gençler için işgücü piyasasına destek programı olduğunu söyledi.

-“Gençler Çalışıyor Uşak Gelişiyor’’ projesiyle 18-29 yaş arası 100 genç eğitim alacak ve istihdamları sağlanacak.-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)’ kapsamında Uşak Üniversitesi olarak geliştirdikleri “Gençler Çalışıyor Uşak Gelişiyor (Youth Are Working Uşak is Developing)’’ isimli Avrupa Birliği Projesinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Savaş proje hakkında şu bilgileri verdi:

‘‘Bir yıl sürecek projemiz kapsamında 18-29 yaş arası 100 genç eğitim alacak ve istihdamları sağlanacaktır. Sadece 100 genç değil bu gençlerle birlikte aileleri de olumlu etkilenecek. Bir önceki projemizden farklı olarak bu projede sadece kendi öğrencilerimizin değil, Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Uşak ilinde yaşayan gençlerimizin istihdamı için de çalışacağız. ‘Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor’ Projemiz kapsamında planlanan eğitimler ile gençlerin mesleki yeterlilikleri artırılarak, İŞKUR İl Müdürlüğümüzün de destekleri ile bölgedeki işletmelerde istihdamı sağlanacaktır. Genç işsizliğini azaltmanın yanında, ne istihdamda ne eğitimde olan gençlere mesleki yeterlilik kazandırılacak, kişisel becerinin yanı sıra iletişim becerileri, ekip çalışması, problem çözme becerileri, uyum sağlama ve liderlik becerileri de geliştirilecektir. İlde ise Tekstil ve Deri firmalarımızın insan kaynakları geliştirilirken aynı zamanda, üretim kalitesi ve ihracatın artmasına da katkı sağlanacaktır. “Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor” adlı projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Destek olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum.’’

-Uşak Üniversitesi hem öğrenim gören öğrencilere hem de eğitimde olmayan gençlere istihdam sağlıyor-

Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesinin hem öğrenim gören öğrencilere hem de eğitimde olmayan gençlere istihdam sağlayacak projeler yaptığına dikkat çekerek ‘‘Uşak Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma için başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdama yönelik çalışmaları ve projeleri sürdürülebilir hale getiriyoruz’’ dedi.

-İME Programıyla Uşak Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler tecrübe kazanıyor ve firmalar tarafından istihdam ediliyor-

‘‘Uşak Üniversitesinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesi kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş ‘‘Bu kapsamda bölgesel kalkınmada en önemli unsurlardan biri olan nitelikli istihdamın sağlanması için çalışma ve projeler yapıyoruz. İlk olarak 2018 yılında İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programını başlattık. Fakültelerimizde 7+1, meslek yüksekokullarımızda 3+1 şeklinde uygulanan İME programımız ile öğrencilerimizin son dönemlerinde işletmelerde eğitim almaya başlamasını sağladık. İME programıyla son dönemlerinde işletmelerde öğrenim gören öğrencilerimizden çoğu bir dönemlik programı tamamladıktan sonra firmalar tarafından istihdam ediliyorlar. Örneğin şehrimizin önemli sanayi kuruluşlarından Balta Orient firması, son iki yılda İME Programı kapsamında 13 öğrencimizi farklı departmanlarında istihdam etti. Mühendislik Fakültemizden mezun olan 85 öğrencimizin (İnşaat Müh. 15, Gıda Müh. 9, Elektronik Müh. 5, Malzeme Müh. 3, Tekstil Müh. 3, Makine Müh. 50 öğrenci) bu sene İME sorası istihdamı gerçekleştirildi. Ayrıca Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden de yıllık ortalama 10 öğrenci İME sonrası firmalarda istihdam edilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

-Uşak Üniversitesi istihdama yönelik projeleri geleneksel hale getirdi-

İstihdama yönelik projeleri geleneksel hale getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Rektör Savaş, 2021 yılında Zafer Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin ‘Us-Tech Nitelikli İstihdam Merkezi’ projesinin Uşak ilinde desteklenmeye hak kazanan 3 projeden 1’i olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Savaş ‘‘Us-Tech Nitelikli İstihdam Merkezi projemizde mezuniyet aşamasındaki yerli ve yabancı öğrencilerimize, firmaların talepleri doğrultusunda belirlenen teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. Proje kapsamında kurduğumuz atölyelerde şu ana kadar 98 kişi eğitim aldı. Bu öğrencilerin içinden yaklaşık 60 öğrenciye staj imkanı sağlanırken, bunlardan 36 kişi ildeki firmalarda istihdam edildi’’ şeklinde konuştu.

-Uşak Üniversitesi Ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edecek-

Rektör Savaş konuşmasında, Uşak Üniversitesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve nitelikli istihdam odaklı bir üniversite olarak Uşak’ın ve bölgemizin tüm kurumlarıyla işbirliği içinde ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalar yapmaya hız kesmeden devam edeceğini de vurguladı.

Proje açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın selamını ileterek gençlerin katılımcısı olduğu projeleri bakanlık olarak desteklediklerini aktardı. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına dikkat çeken Cantekin, ‘‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelişip, ilerliyoruz. Dünyanın örnek aldığı bir ülke olduk. Yaptığımız çalışmalar diğer ülkelere de örnek oluyor. Bugün bakanlık olarak destek olduğumuz “Gençler Çalışıyor Uşak Gelişiyor (Youth Are Working Uşak is Devoloping)’’ isimli Avrupa Birliği Projesinin istihdam konusunda çok önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Projenin başta Uşak olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün yaptığı konuşmada Uşak ilinin bir sanayi şehri olduğunu belirtti. İşsizliğin dünyada önemli bir sorun olduğunu ve genç işsizliğin ise diğer yaşlara göre daha önde olduğunu aktaran Vali Ergün ‘‘Uşak’ta işsizlik sorunu diğer illere göre daha az ve bu Uşak’ın bir sanayi şehri olmasından dolayıdır. Uşak Üniversitesi hem bölgesel kalkınmaya hem de nitelikli istihdama yönelik önemli çalışmalar yapıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Projenin Uşak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Uşak İl Müdürü İlhan Temel ise Uşak’ın ve bölgenin nitelikli istihdam ihtiyacına yönelik çalışma ve projelerinden dolayı Uşak Üniversitesine teşekkür etti ve kurum olarak projeyle ilgili üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini ifade etti.

Açılışın sonunda Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı, Uşak Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu NEET PRO "Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor" Projesi hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Dr. Turan Ergün ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanları Doç. Dr. Sayın Ömer Faruk Cantekin’e ve Osman Murat Çetin’e plaket taktim edildi.

Program sonrasında fuaye alanında kokteyl gerçekleştirildi.