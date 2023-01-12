Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, gençler ve çocukların güvenli alanlarda spor yapmasını sağlamak amacıyla ilçeye yeni spor sahaları kazandırılıyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, gençler ve çocukların güvenli alanlarda spor yapmasını sağlamak amacıyla ilçeye yeni spor sahaları kazandırılıyor.

Kocaeli’nin Gölcük Belediyesi; geleceğin teminatı çocukların etrafı çevrili, güvenli sahalarda spor yapmaları için yeni spor sahaları yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde son olarak Yunus Emre Mahallesi 805. Sokak’ta çevre düzenlemesi devam eden 18x30 ebadında futbol sahasının alt yapısı, sentetik çim zemini, çevre koruma telleri ve üst koruma ağları tamamlandı. Kavaklı, Barbaros Hayrettin Parkı’nda bulunan, basketbol ve voleybol sahası, 2 adet tenis kortunun da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapıldı.