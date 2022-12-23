DÜZCE(İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri özel öğrencilerle bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri özel öğrencilerle bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri depremden etkilenen öğrencilerin bir an olsun depremi unutmaları okula adapte olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Gençler bir çok okula giderek okul bahçesinde çeşitli etkinliklerle çocukları sevindiriyorlar.

Gönüllü Gençlerin adresleri özel öğrencilerin eğitim gördüğü Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu oldu.

Öğrenciler çuvalla koşma, yüz boyama, müzik eşliğinde oyunlarla unutmaz bir gün yaşadılar.