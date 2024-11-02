DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri gönüllü gençlerle doğa yürüyüşü etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Gençler doğa harikası Korugöl’de doğa yürüyüşü yaptı.

Düzce’de gönüllü gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Korugöl Tabiat parkına gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde gençler ve vatandaşlar sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda ise katılımcılara kahvaltı ikram edildi.