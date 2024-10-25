Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Valilik Yokuşu’ndaki Genç Ofis, gençleri sanat, zeka oyunları ve bilgi dolu etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Genç Ofis’te düzenlenen etkinlikler kapsamında, gençler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Genç Ofis, tüm gençlere kapılarını açarak dolu dolu bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Ebru Sanatıyla Geleneksel Türk Sanatını Keşfettiler

Etkinliklerin ilgi odağı olan Ebru Sanatı atölyesi, gençlere Türk kültürünün derinliklerini keşfetme imkanı sundu. Geleneksel Türk sanatının örneklerinden biri olan ebru sanatı, su üzerinde şekillenen desenlerin kağıda aktarılmasıyla ortaya çıkan bir sanat formu olarak biliniyor. Gençler, bu etkinlikte ebru yapımında kullanılan özel boyalar ve teknikler hakkında bilgi sahibi oldu. Her biri, kendi sanat eserini ortaya koydu.