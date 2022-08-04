Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst düzey alanda “Akademi Ankara” eğitimlerine başladı. Metaverse’den oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlama ve sinema tekniklerine kadar 100 kişi, 1,5 ay boyunca hem teorik hem de pratik olarak ücretsiz yazılım eğitimi alacak.ANKARA (İGFA) - Hizmet anlayışında BLD 4.0 ile Başkent’te dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi; istihdama katkı sağlayacak, beyin göçünü önleyecek ve genç girişimcilerin dünyaya açılmasının önünü açacak çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla önce Kuzey Ankara’da başlayan TechBridge Akademi eğitimleri şimdi de Ansera Teknoloji Merkezi’nde devam ediyor. ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 22 farklı üst düzey alanda verilen ücretsiz “Akademi Ankara” eğitimlerine Ansera TechBridge Akademi’de de başlandı.

AKADEMİYE GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Dijital çağın en popüler alanlarından olan metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlama ve sinema tekniklerine kadar birçok bölümün yer aldığı eğitimlere katılan 100 kişi, 1,5 ay boyunca hem teorik hem de pratik olarak yazılım eğitimi alacak.

Eğitime gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve projenin örnek teşkil ettiğinin altını çizen Eğitmen İrem Gökçe, “Büyükşehirin öğrencilere sağladığı bu imkânlar gerçekten takdir edilecek bir düzeyde. Öğrencilerin enerjileri çok yüksek. Eğitmenler olarak güzel sonuçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Pozitif geri bildirimler alıyoruz. Eğitime ilgi beklentimizin üzerinde” dedi.

EĞİTİM GENÇLERİN BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ŞANSINI YÜKSELTECEK

Akademi’de açılan kurslara katılma hakkı kazanan gençler, alacakları eğitimlerin ardından bilişim sektöründe meslek sahibi olma şansını da yakalayabilecek.

Hafta içi her gün saat 09.30-17.30 saatleri arasında Başkentli gençlere verilecek ve devam zorunluluğu olan ileri düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıl içinde yaklaşık 100 binin üzerinde gencin dijital endüstri piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

AKADEMİ’DE WORKSTATİON BİLGİSAYAR, GREEN BOX VE WHİTE BOX STÜDYOSU DA BULUNUYOR

Konferans Salonu, greenbox ve whitebox stüdyosu, üst düzey donanımlı workstation bilgisayarlar, akıllı tahtalar, spor odası ve birçok teknik imkânın da bulunduğu Ansera TechBridge Akademi’de düzenlenen ‘Akademi Ankara’ eğitimine katılan gençler ise projeyle ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Burak Bozkurt: “Yazılım bölümü okuyorum ve yazılım programlarında kendimi geliştirmek için geldim. Ortam ve imkânlar çok güzel.”

-Elçin Kılıç: “Küçüklüğümden beri oyunlara ve animasyonlara ilgi duymuştum. Eğitim alma arayışındaydım. Bu donanımda eğitim veren yer bulamadım. Büyükşehirin düzenlediği bu eğitimler ilgimi çekti ve başvurdum. İyi ki de başvurmuşum. Bu eğitimlerin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.”