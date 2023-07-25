Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirası tanımaları ve gönüllülük faaliyetlerine katılmaları amacıyla yürütülen "Biz Anadoluyuz" Projesinde Bilecik’ten gelen 40 genç Denizli’de gört gün misafir edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gençlerin sosyal hayata katılımının hedeflendiğini spor, sanat, kültür gibi alanlarda projeler devam ediyor. Bu çerçevede farklı şehirde yaşayan ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerin hareketliliğini ve farklı şehirlerin doğal ve kültürel yapısını yerinde görmesini hedefleyen "Biz Anadoluyuz" projesi etaplar halinde gerçekleşiyor.

Şehrin güzelliklerini yerinde gördüler

Proje çerçevesinde 18-21 Temmuz tarihlerinde 38 katılımcı ile 2 görevli Bilecik ilinden Denizli’ye geldi. Gönüllülük ve kültürler arası öğrenme temalı proje çeşitli faaliyetler ile 4 gün devam etti. Valilik ve Büyükşehir Belediye ziyaretleri ile Denizli programlarına başlayan gençler, Kaleiçi ve Bakırcılar Çarşısını ziyaret ederek Denizli esnafıyla tanıştı. Pamukkale Hierapolis Antik Kenti ile Pamukkale Ören yeri ve Karahayıt’ı ziyaret eden gençler yörenin tarihi ve kültürel dokusunu tanıdı. Gençler gün sonu konaklamalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatma Yıldız Hanım Yurdunda yaptı.

Gençlerden şehit ailesini ziyaret

Yeni arkadaşlıklar edinmenin ve yeni yerler görmenin heyecanını yaşayan genç gönüllüler, ziyaretler çerçevesinde Buldan ilçesinde misafir edildi. Dokuma tezgahlarından, ilçenin mimari dokusuna, damak tatlarına kadar incelemeler yapan gençler, yöre hakkında tecrübeler edindi. Programda ayrıca Denizlili Şehit Polis Ercan Yangöz’ün ailesi gençler tarafından ziyaret edildi.

Gezi ve kamplar etaplar halinde devam ediyor

Denizli Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerinin ağırladığı Biz Anadolu’yuz Projesi Denizli’nin yanısıra Türkiye’nin farklı bölgelerine giden gençlerle de devam ediyor. Bu yaz döneminde kamplar ve gezi faaliyetlerinde Denizli’den gençler Samsun, Bitlis, Trabzon, Çanakkale, Kırşehir ve Kstamonu illerini gezme fırsatı buldu.