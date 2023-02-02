DÜZCE (İHA) – Düzce’de yarıyıl tatilinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek isteyen gençler, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, faaliyetler hakkında incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yarıyıl tatilinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek isteyen gençler, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, faaliyetler hakkında incelemelerde bulundu.

Ülke genelinde başlayan yarı yıl tatilinde zamanlarını en iyi şekilde geçirmek isteyen gençler, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Bu çerçevede gönüllü gençler, Bahçeşehir Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde incelemelerde bulundu. Spor odalarından sohbet odalarına kadar bir çok alanı inceleyen gençler, atış alanında da havalı tabancalar ile hedefi vurdu. Merkezin gençlere yönelik faaliyetlerinden mutlu ayrılan gençler, merkeze kaydını yaptırdı.