Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri birbirinden farklı etkinliklerin ve konserlerin yer aldığı Aydınfest’te buluştururken, 3 gün sürecek olan festival düzenlenen çeşitli etkinlik ve konserler ile başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi gençleri birbirinden farklı etkinliklerin ve konserlerin yer aldığı Aydınfest’te buluştururken, 3 gün sürecek olan festival düzenlenen çeşitli etkinlik ve konserler ile başladı.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Tekstil Park’ta düzenlenen Aydınfest’in açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Dj performansı ile start alan Aydınfest, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun festival alanına gelerek sahneden geri sayım yapmasının ardından Color Party ile devam etti. Festivale katılan gençler kendilerine dağıtılan toz boya paketlerini birbirlerine fırlatarak boyadı. Bir anda rengarenk görüntülere sahne olan festival alanında renk cümbüşü oluştu. Color Party’nin ardından Aydıfest’in ilk gününde Fondip, Sufle ve Dolu Kadehi Ters Tut sahne alırken festival alanını dolduran gençler seslendirilen birbirinden hareketli parçalar eşliğinde gönüllerince dans ederek eğlendi.

3 gün sürece olan festivalin ikinci gününde; Random, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut, üçüncü ve son gün ise Mary Jane, Madrigal ve Pinhani sahne alarak gençle buluşacak.