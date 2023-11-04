Ardahan AK Parti Gençlik kolları İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ardahan’da Postane kavşağı önünde başlayıp Milli Egemenlik Parkında sona eren "Filistin’e destek" etkinliğinde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi. Ak Parti Gençlik Kollarının düzenlediği, bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüşte ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atan vatandaşlar, İsrail’in zulmüne tepki gösterdi. Trafiğe kapatılan Kongre caddesi üzerinde başlayan yürüyüşte "Kahrolsun İsrail", "Filistin’e selam, direnişe devam" sloganları atıldı.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, basın açıklamasında, 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de katil İsrail’in küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu ifade etti.

Karakoyun, ’’Temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de İsrail tarihine adını bir kez daha kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’de yağlı, çocuk, kadın, her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçlarını edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus, pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya girmiştir’’ dedi.