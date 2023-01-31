Atakum Belediyesi, “Atakum kalkınıyor, gençler kazanıyor” sloganıyla adresini Atakum’a taşıyan öğrencilere yönelik özel indirim fırsatlarına sahip Genç Ata Kart’ın başvurularını başlattı.

Atakum Belediyesi, “Atakum kalkınıyor, gençler kazanıyor” sloganıyla adresini Atakum’a taşıyan öğrencilere yönelik özel indirim fırsatlarına sahip Genç Ata Kart’ın başvurularını başlattı.

Samsun’un Atakum Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ülkenin ve Atakum’un geleceğinde söz sahibi olabilmeleri adına adres taşıma kampanyası başlattı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin adres taşınması ve nüfus artışıyla birlikte artacak olan bütçenin öğrencilere ayrılacağı müjdesinin ardından çeşitli avantajlara sahip olacak Genç Ata Kart başvuruları da başladı.

Belediyeden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Yurtta kalan öğrenciler e-Devlet’ten alınabilecek öğrenci belgesi ve yurtta kalındığına dair belge ile Atakum İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek adres beyanı yaptıktan sonra yeni adres bilgilerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmelidir. Evde kalan öğrenciler de e-Devlet’ten alınabilecek öğrenci belgesi ile elektrik, su veya doğalgaz faturalarıyla Atakum İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek adres beyanı yapmalıdır. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi ise konunun internet adresinden edinilebilir” ifadeleri kullanıldı.

Genç Ata Kart

Genç Ata Kart adresi Atakum’da bulunan 30 yaşından küçük gençler için avantajlar sağlıyor. Öğrencilerin bütçelerine destek sağlamak adına hazırlanan Genç Ata Kart, özel indirim fırsatlarına sahip olacak. Adresi Atakum’da bulunan gençler Genç Ata Kart’a internet adresinden ya da Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nden başvurabilecek. Genç Ata Kart’ın güncel fırsatları ise Atakum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden takip edilebilecek.