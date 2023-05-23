Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl’de bir grup genç göl çevresinde bulunan çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Karapınar’ın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Acıgöl, vatandaşların özellikle hafta sonlarında en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Sınavlara hazırlan bir grup genç, göl kenarında mangal yakıp stres attı. Mangal sonunda ise 20 kişilik grup göl kenarına atılan şişe, poşet ve kağıt gibi materyalleri topladı. Göl kenarında oturanların da izlediği gençler çevredekilerden çöpleri göl kenarında bırakmamalarını istedi.

Öğrencilerden Mustafa Erdem Taşçı, “Hem farkındalık hem de duyarlılık için çevre temizliğini yaptık. İnsanların birlikte yararlandıkları bu tür yerleri temiz bırakmalılar. İnsan evinde atık maddeyi odaya atmıyorsa, toplumun yararlandığı bu tip yerlere, sokağa veya caddeye atmamalıdır” dedi.