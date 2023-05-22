Gümüşhane’de Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler Torul ilçesi sınırlarında eşsiz manzaralarıyla ünlü Altınpınar Gölü ve Yaylasına düzenlenen doğa yürüyüşüyle tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlama programı kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonu Gümüşhane Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Mevsim itibariyle kentin en güzel noktalarından birisi olan Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü sınırlarındaki Altınpınar Gölüne ve yaylasına düzenlenen yürüyüşe 97 genç katılırken ara ara gerçekleşen yağmura rağmen 10 kilometrelik parkuru tamamlayan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Köyün çıkışında araçlarından inerek yüksek zirvelerin sis manzarası eşliğinde yürüyüşe başlayan gençler etrafında çevrili çam ağaçlarının gölgesinde gökyüzünün bin bir çeşit halinin yüzeyine yansıdığı bin 880 metre rakımdaki Altınpınar Gölüne ulaştı.

Burada serbest zaman etkinlikleri kapsamında halay çekip Gökhan Zengin’in kemençesinin eşliğinde horon oynayan gençler daha sonra orman yolundan Altınpınar Yaylasına ulaşarak bu kez üst taraftan göle inerek parkuru tamamladı.

Bahar mevsimiyle birlikte sarı ve yeşilin binbir tonunun yer aldığı alanda şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe bir gün geçiren gençler doğal güzellikleriyle doyumsuz bir manzara sunan bölgede bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

Torul ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, denizden bin 880 metre yükseklikte, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen ve yüzyıllar önce meydana gelen heyelan sonucu oluştuğu bilinen Altınpınar Gölüne gerçekleştirilen etkinliğe katılan gençlerden Mustafa Ayhan, “Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Atatürk’ün gençleri olarak Altınpınar Gölü ve Yaylasına geldik. İlk başta yürüyüşümüz biraz yağmurlu oldu, her tarafımız çamur oldu. Ama hiçbir şekilde yılmadık ve sonuna kadar yürüdük. Burası çok güzel bir yer. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Coğrafya Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Sümeyra Kayhan ise “Gümüşhane’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaptığı bu gezilere, yürüyüşlere sürekli katılıyorum. Çok güzel etkinlikler yaşıyoruz ve çok güzel anlar geçiriyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için bugün buradayız. Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayramda da gençlik olarak hep beraber bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve çok keyifli anlar geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer de “Bugün 97 sporseverle yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yağmur olmasına rağmen arkadaşlarımız hiç pes etmedi. Yürüyüşümüz yağmurla başladı. Önce Altınpınar gölüne geldik sonra oradan yürüyüş yaparak Altınpınar yaylasına geldik. Bu yürüyüşün benim için güzel bir anlamı daha oldu. O da buranın benim köyüm olması. Arkadaşlara çocukluğumun geçtiği yerleri anlatmak benim için de çok farklı bir duygu oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla buradayız. Yağmura rağmen otobüsleri dolduran Türk gençliğiyle, arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diye konuştu.