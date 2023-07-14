Erzurum’da gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde Palandöken Dağı’na bir yürüyüş yaptı.

“Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Büyük Türk Bayrağı Eşliğinde Doğa Yürüyüşü” etkinliği çerçevesinde Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri 500 metre bayrak açarak yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yürüyüşün bitiminde gençlere çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve diğer yöneticiler katıldı.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Abdurrahman Gazi Kent Ormanı’ndan bayraklı yürüyüş düzenlediklerini belirterek, “300 kişinin katılımı ile 15 Temmuz ruhunu bir kez daha yaşatmak istedik. Gençlerimiz hep bir ağızdan şehitlerimizin adını Palandöken Dağı’nda haykırdı” dedi. Yürüyüş sırasında 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu, bu esnada gençler “burada” diyerek hep bir ağızdan bağırdı.