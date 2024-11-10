Osmaniye’de gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde Düziçi ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası’nda, Atatürk’e saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde, Düziçi ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası’nda, Atatürk’e saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi gençler, sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen, eşsiz manzara eşliğinde renk cümbüşü sunan Dumanlı Yaylası’nda, Atatürk’e saygı yürüyüşü gerçekleştiren gençler sonbaharda dökülmüş sarı yapraklara Türk bayrağı ve Anıtkabir çizerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümünde anma etkinliği gerçekleştirdi.