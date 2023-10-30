Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet’in 100. Yıl coşkusu 1764 rakımlı Ulus dağının zirvesinde yaşandı. Birçok kahramanlık hikâyesini barındıran Ulus dağında gençler hikâyelerle ve Kuva-yi Milliye ruhu ile yürüdü.

Sındırgı Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezinde gerçekleştirilen geleneksel okçuluk yarışması sonrasında 100 genç Ulus Dağı’nın zirvesine yürüdü. Öğrencilere, Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri ve öğretmenler de eşlik etti.

Cumhuriyetin 100. Yılını birçok farklı etkinliklerle kutladıklarını özellikle çocukların ve gençlerin bu coşkuya ortak olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Doğal şehri Sındırgı’da 100. yılı hatırlatmak, geleceğe taşımak ve gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için her gün farklı etkinlikler yapıyoruz. Dün kökboyasıyla, yani Yağcıbedir halısının o mükemmel indigo çift mavisi boyasıyla 100 metre kumaşı Sındırgı’da kök boyalarla boyadık ve Yağcıbedir kültür yolunda onu serdik. Akabinde bugün ilçe protokolü ve öğrencilerle yüzlerce öğrencimizle birlikte bölgenin en yüksek rakımlı yeri olan Ulus Dağı’ndayız. Buradaki o mükemmel 33 tane endemik bitkisi olan alanda, bu Cumhuriyetin faizine, Cumhuriyetin güzelliğine atfen yaptığımız bir yürüyüştü. Şu anda ta o 1769 bakımlı zirvedeyiz. Buradan nice 100 yıllara, cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun diyoruz."

Cumhuriyetin 100. yılını anma adına yürüyüş yaptıklarını belirten Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Fırat Zahir " Güzel bir yere geldik, birazdan yemek yiyeceğiz. Sındırgı’nın en yüksek dağı, Ulus Dağı’na geldik. Çıktık, yürüdük, burası oldukça güzel bir yer. Yaklaşık 100 kişi yürüdük, 100. yıla özel. Valla güzel hissediyorum, ciğerlerim açıldı, hava güzel. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Kaymakamı Didem Dinç Özay "Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ulus Dağı’na çıktık. 1764 rakımdayız. Hem havası hem doğası çeşit çeşit bitkileriyle çok güzel bir alandayız. Aynı zamanda stratejik bir noktadayız. Sındırgı’nın en yüksek tepesindeyiz. Yolda gelirken birçok kahramanlık hikâyesini de dinleyerek geldik. Aslında çıkarken aştığımız dağlar, birçok milli mücadele kahramanının savaştığı, ülkemizi kurtarmak uğruna canla başla fedakârlıkla çalıştığı çok stratejik noktalar da vardı. Biz de hep onları anmak için Sındırgı’nın en yüksek tepesine, 1764 rakıma bugün çıkmak istedik. Kendilerini de saygıyla rahmetle anıyoruz. Her zaman bizler de onların yolundan ilerleyip nerede ihtiyaç varsa ülkemizin oralarda olmaya hazırız. Bugün 1764 rakımdayız, belki daha sonra başka yerlerde daha yükseklerdeyiz. Ülkemiz için her şeyi yapmaya bu yüzyılda da fedakârca çalışmaya hazırız. Nice 100 yıllarımız olsun."

Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde zirveye yürüyen kafile 1769 rakımlı yangın gözetleme kulesinde 100. Yıl afişini açarak hatıra fotoğrafı çekildi.