2024 Yılı İstihdam Garantili Nitelikli Genç Yazılımcı Yetiştirme Destek Programı (GENÇİS) başvuruları devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin nitelikli istihdamını artırmak amacıyla başlatılan ‘Genç İstihdamı Projesi’ ile yazılım sektöründe 35 yaşından gün almamış 178 genç, yeni kariyer fırsatları ile buluşacak. Ankara ve 2023 yılında deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde ilan eden, 35 yaşından gün almamış olan ve üniversitenin sayısal veya eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabul eden 4 yıllık lisans veya üstü bölümlerden ya da 2 yıllık bilişim alanıyla ilgili bölümlerden mezun olanlar uygun başvuru kriterine sahip olarak değerlendirilecek. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin en az yüzde 90’ına katılım zorunlu olacak. Projenin toplam bütçesi 11 milyon 132 bin 872 lira olarak belirlenirken kişi başın destek tutarı 62 bin 544 lira olarak yüzde 100 ajans faiz destek oranıyla verilecek.

Başvuru ve detaylı bilgiye ‘ankaraka.org.tr/gencis’ adresinden ulaşılabilinecek.