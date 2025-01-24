Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanan Didim Kent Lokantası’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal Belediyecilik alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Didim Belediyesi, Didim’de Kent Lokantası’nı yapmak için çalışmalara başladı. Devam eden çalışmaları Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları, Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ve birim müdürleri yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi alan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Didim Belediyesi Kent Lokantası, çok yakında hizmete giriyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, projemizin aşamalarını değerlendirdik. Didim’in her bir bireyine dokunan projelerimizle halkımıza hizmetlerin en iyisini sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.