Alaçatıspor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, aynı grupta mücadele edecekleri Çeşme Belediyespor ile aynı ilçenin takımları oldukları belirterek, taraftarlarla da görüştüklerini ve rekabetin centilmence geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, aynı grupta mücadele edecekleri Çeşme Belediyespor ile aynı ilçenin takımları oldukları belirterek, taraftarlarla da görüştüklerini ve rekabetin centilmence geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele edecek olan Alaçatıspor, 2 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Aliağaspor FK ile yapacakları maç öncesinde moral yemeğinde ağırlandı.

Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, yaptığı açıklamada, ilk maçlarında ligin güçlü ekiplerinden Aliağaspor FK ile karşılaşacaklarını söyleyerek, "Yeni bir kadro kurmamıza rağmen uyum sorununu çok kısa sürede aştık. Futbolcularımızın birbirleriyle ilişkileri arkadaşlıkları, kulübü sahiplenmeleri bizim için çok önemli. İlk maçımız oldukça zor bir maç. Bu ligin çok kaliteli, hep şampiyonluğa oynayan Aliağa FK ile karşılaşacağız; ama bizim de hedefimiz belli. Üst sıraları kovalamak ve şampiyonluk hedefimiz var. Önceki sezonlarda, Çeşme Belediyespor ile aramızda yaşanan tasvip etmediğimiz durumları da bu sene yaşamamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aynı şehrin iki güzide takımı arasındaki rekabetin centilmence geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Alaçatıspor olarak, sportif başarı için elbette mücadele edeceğiz. Alaçatıspor’un kalitesini, popülaritesini, 95 yıllık bir kulübe yakışır şekilde, tesisiyle, altyapısıyla en iyi şekilde oluşturduk. Bunları yapmazsanız hedefe varamıyorsunuz. 20’ye yakın transfer yaptık. Uyum sürecini de aştık. Lige hazırız" şeklinde konuştu.

"Yukarılara oynayacak, başarı yakalamaya çalışacak bir takımız"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Hazırlık kampımız 7 haftadır sürüyor. Bu hafta sonu maçımız var. Maç hazır durumdayız. Sadece 1 sakat oyuncumuz 1 de daha önceden sakatlanan ve sakatlığı devam eden oyuncumuz var. Rakibimiz, bu lige değer katan önemli bir takım. Gerek organizasyon olarak, gerek bütçe olarak iyi durumda. Çok büyük yatırımlar yapan bir takım; ama biz de Alaçatıspor Kulübü olarak, hedefleri olan, geçen seneki gibi yukarılara oynayacak, başarı yakalamaya çalışacak bir takımız. İlk maçımızda, taraftarımızın da gücünü arkamıza alarak iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bütün taraftarlarımızı pazar günü maça bekliyoruz" diye belirtti.