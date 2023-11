Eskişehir Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Eskişehir Şubesi, genç ZMO öğrencileri ve mezunları buluşma kahvaltısı düzenleyerek, bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Eskişehir Genç ZMO Başkanı Melih Ertaşgin, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ertaşgin konuşmasında, "Mezun buluşmamıza katılarak, kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini bizlerle paylaşan büyüklerimize tüm öğrenci arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulumuza da desteklerinden dolayı saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kahvaltı etkinliğinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Genç ZMO öğrencileri, önceki dönem mezunları ve Şube Yönetim Kurulu’ndan Selma Güder, Dr. Nihal Can Ağırbaş, Doğukan Gezer, Çiğdem Canpolat, Berk Tutka ve Gözdenur Öz hazır bulundu. Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte söz alan yönetim kurulu üyeleri öğrencilik yıllarından başlayarak, Genç ZMO geçmişlerini ve bugün neleri, nasıl gerçekleştirdiklerini örnekleriyle anlattılar. Ayrıca mezun üyelerden buluşma kahvaltısına katılan Rasim Genç ve Özgür Özdemir; iş hayatında karşılaştıkları konuları öğrencilerle paylaştılar.

“Her bir dersiniz kıymetlidir, bunun farkında olarak kendinizi yetiştirmeye gayret gösterin”

Etkinlikte söz alan Şube Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nihal Can Ağırbaş, "Bizler Ziraat Mühendisiyiz. Tarım; bir ülkenin lokomotifidir, olmazsa olmazıdır. Fakültemizde her birimizin ayrı ayrı bölümleri var. Ortak aldığınız derslerle başlayıp, bölüm derslerinizle devam edip, mezun olacaksınız. Ancak; sonrasında sizden buzağı yetiştirme, aşı, budama, tarım ekonomisi gibi pek çok konuda donanımlı ve bilgili olmanız istenecek. Bu nedenle; her bir dersiniz kıymetlidir, bunun farkında olarak kendinizi yetiştirmeye gayret gösterin" dedi.

Ardından Şube 2. Başkanı Selma Güder öğrencilere başarı dileyerek, "Öğrenciliğinizde ve iş hayatınızda karşılaşacağınız olaylar sizleri korkutmasın, ayaklarınızın üzerine sağlam basın. Çalışın, elinizden geleni yapın, kendinize güvenin ve dürüst olun. Bizler Yönetim Kurulu olarak, her zaman sizlere destek olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.