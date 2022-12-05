İstanbul’da düzenlenen 13-14 yaş Bireysel Küçükler Türkiye Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşı sporcuları da yarıştı. Manisa’ya madalyalarla dönen sporcular, elde ettikleri derecelerle gelecekteki büyük başarıların ışığını verdi.

İstanbul’da düzenlenen 13-14 yaş Bireysel Küçükler Türkiye Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşı sporcuları da yarıştı. Manisa’ya madalyalarla dönen sporcular, elde ettikleri derecelerle gelecekteki büyük başarıların ışığını verdi.

13-14 yaş Bireysel Küçükler Türkiye Şampiyonası, 2-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme branşı sporcuları da aldıkları derecelerle başarılı sonuçlara imza attı. Manisa’ya madalyayla dönen Cemre Çimen, 50 metre serbest, kurbağalama, 100 metre serbest ve kurbağalama branşında yarıştı. 50 metre serbest branşında en iyi derecesini yüzerek milli takım seçme barajını geçti. Bir diğer yeşil-beyazlı sporcu Deren Güler de 200 metre sırtüstü branşında en iyi derecesini yaptı. Ekrem Kubilay Gürler de, 50 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalama branşında en iyi derecelerini yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, genç sporcuları elde ettikleri güzel dereceler nedeniyle kutlayarak başarılarının devamını diledi.