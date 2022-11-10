Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı ve 10 bini aşkın tematik kitabın yer aldığı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nde bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu ve çalışma alanlarında araştırma yapan ve ders çalışan gençlere çay, çorba ikramı yapılıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı ve 10 bini aşkın tematik kitabın yer aldığı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nde bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu ve çalışma alanlarında araştırma yapan ve ders çalışan gençlere çay, çorba ikramı yapılıyor.

Yıldırım, 7 gün 24 saat açık bir kütüphaneye daha kavuştu. Geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, kolay lokasyonu ve alışılagelmişin dışında hizmetleriyle kısa sürede kitapseverlerin uğrak mekânı oldu. Üniversite ve kurs sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak için de birçok vatandaşın geldiği kütüphanede 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor. Ayrıca gün içinde 2 kez ücretsiz çay ve çorba ikramının yapıldığı kütüphanede okuyucular 6 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı, fotokopi hizmetinden ve kablosuz internetten faydalanıyor. Otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama ve bilgilendirmenin yapılabildiği kütüphanede ziyaretçilerin vakitten tasarruf edebilmeleri için rezervasyon sistemiyle hizmet veriliyor.

Yıldırım’ın çehresi değişiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye kazandırdıkları Uyumayan Kütüphanelerle geleceğin söz sahibi olan bireylerini yetiştirdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, Mümine Şeremet ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanelerinin ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına renk katacak önemli bir merkez olduğunu, gençlerin kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu; “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni hizmete aldıktan sonra ortaya çıkan ihtiyacı gördük ve 2’nci uyumayan kütüphane konseptiyle ‘Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ projesini açtık. İlçemizin batısına Mümine Şeremet doğusuna ise Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni kazandırarak gençlerimizin kitaba ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda evlatlarımıza rahat, modern bir ortamda ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunmaya çalışıyoruz.”

Sosyal yaşam merkezi

Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni bir sosyal yaşam merkezi olarak da planladıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Kütüphanemiz, düzenleyeceğimiz konferanslar, atölyeler, söyleşiler ve sergilerle kültürel bir kompleks olarak da hizmet verecek. Yetişkin kütüphanesi haricinde yeni yılda küçük okurlarımıza özgün, bağımsız alanda modern ve konforlu dizaynıyla kazandıracağımız ‘Çocuk Kütüphanesi’ de 5 bin eserlik koleksiyonu ve çocuklar için planlanan atölye programlarıyla miniklerimizin buluşma noktası olacak” ifadesini kullandı.