Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nin üstün yetenek burslu öğrencisi 19 yaşındaki Kaan Turan, uluslararası başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Dünyanın saygın üniversitelerinden biri olan ABD’deki Duke Üniversitesine tam burslu olarak kabul edilen Kaan Turan eğitimini burada tamamlayacak.

Kaan Turan, 6 yaşında müziğe başladı, yurt dışında pek çok yarışma ve etkinliğe katıldı. Verdiği konserler ve aldığı derecelerle pek çok başarıya ulaştı. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi’nin burslu öğrencisi Kaan Turan, lise eğitimini tamamladıktan sonra aralarında Berklee ve Oberlin Koleji ve Konservatuarı’nın da olduğu Avrupa, Kanada ve Amerika’daki pek çok üniversiteden teklif aldı. Turan, tercihini ABD’deki Duke Üniversitesinden yana kullandı ve tam burslu olarak kabul edildi. Genç yetenek, Duke Üniversitesinde bir yandan bilgisayar ve ekonomi eğitimi alırken caz piyano eğitimine de devam edecek.

Hedefinin, müziği yaşamının merkezine yerleştirmek ve onu diğer bilim alanlarıyla birleştirerek fark oluşturmak olduğunu söyleyen Turan, “Duke Üniversitesindeki eğitimim sayesinde, hem ekonomi ve bilgisayar bilimi alanlarında uzmanlaşacak hem de müzikal yeteneklerimi ilerleteceğim. Profesyonel performanslarım, kendi müzikal kimliğimi oluşturma çabalarım ve projelerimle insanları müzikle birleştirme hayalimin gelecekte müzik dünyasında bir iz bırakmamı sağlayacağına inanıyorum, müziği kullanarak topluluklara fayda sağlamak ve müzikle teknolojiyi birleştirmek için büyük bir heyecan ve kararlılıkla ilerliyorum. Ekonomi ve bilgisayar bilimi alanları arasında güçlü bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Hedefim, bu iki disiplini bir araya getirerek veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi alanlarda çalışarak ekonomik verileri daha iyi anlamak ve ekonomik karar alma süreçlerinde bilgisayar teknolojisinden yararlanmak. Özellikle büyük veri analitiğiyle ekonomik eğilimleri ve ilişkileri keşfederek daha etkili politika önerilerinde bulunmayı hedefliyorum” dedi.

“Amerika’daki başarı haberlerini alacağız”

Babası Hakan Turan ise “Kaan, 9 yaşında ‘Üstün Yetenekli Çocuklar Programı’ çerçevesinde başladığı YÜSEM Müzik Akademisinde yıllar içerisinde çok gelişti, ulusal ve uluslararası aldığı başarılar bugün üniversite kabullerinde tartışmasız çok önemli roller oynadı. Kaan, hem akademik hem de müzikal olarak çok yetenekli bir çocuktu ancak yetenek her zaman bir yere kadar başarı sağlıyor. Ona bu fırsatları sağlamak ve çalışmak çok önemliydi. Kaan, başarıları ile tanınırken pek çok çocuğa ve gence örnek oldu. Kaan’ın üniversite kabul referans mektuplarından biri de Rektörümüz Prof. Dr. Cemali Dinçer’in vermiş olduğu referans mektubuydu, kendisine minnettarız. Bundan sonra Kaan’ın Amerika’dan akademik ve müzikal başarı haberlerini almayı umuyoruz” diye konuştu.