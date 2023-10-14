İlk defa 2015 yılında düzenlenen Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması’nın altıncısı için hazırlıklar başladı. Denizli İhracatçılar Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek olan yarışmanın protokolü Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’un katıldığı törenle imzalandı.

Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması, il genelindeki ilkokul-ortaokul ve liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında düzenleniyor. Yarışmada, özgün tasarımlı ve inovatif projelere zemin hazırlamak, öğrencileri bu yönde teşvik etmek, ayrıca yenilikçi fikirleri öne çıkarmak ve desteklemek hedefleniyor. Protokol imza törenine; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Denetim Kurulu Üyesi Bekir Serdar Mutlubaş katıldı.

Öğrencilerin henüz genç yaşlarda inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve tasarım gibi konularda farkındalık kazanmalarına zemin hazırlayan bu projeyi çok önemsediklerini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“Denizli Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Emre Çalışkan’a bu projede işbirliği içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapılan yarışmalarda 6 binin üzerinde başvuru aldık. Projemizde öğrencilerimizin oluşturucuklarının gelişmesine destek olmak için her fikre açığız, konu sınırlamamız bulunmuyor. Gençlerimizin yarışmamıza olan ilgisi bizi son derece heyecanlandırıyor.

Yarışmamızın ilkini 2015 yılında düzenlemiştik. Bu yarışmamızda ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrenci arkadaşlarımıza inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yapay zeka gibi güncel trendlere uyum bilincini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Fikir aşamasında kalmış farklı ve birbirinden inovatif projelerini hayata geçirmek istiyoruz. İlimizin ve ülkemizin inovasyon yolculuğunda ön saflarda yer alması için çocuklarımızın ve gençlerimizin fikirlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Projenin başvuru sürecinden finaline kadar öğrencilerimizin gündeminde inovasyon ve ihracat yer alıyor. Öğrencilerimizle birlikte aileleri, öğretmenleri ve bizler büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bu süreçte geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Öğrencilerimizin heyecanları biz büyüklere de ilham oluyor. Henüz genç yaşlarda bu arkadaşlarımızın akıllarına ihracat, inovasyon, proje, tasarım, yenilik ve özgünlük gibi kelimeler işlenmiş oluyor. Bu durum bizi elbette geleceğimiz için daha da umutlandırıyor ve mutlu ediyor.”

"Dijital oyun kategorisiyle Z kuşağına hitap ediyoruz"

Dünyanın gündeminde dijitalleşme ve yapay zeka olduğunu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmacıların “Dünyamı Seviyorum Çünkü Ben Geleceğim” temalı dijital oyun geliştireceklerini dile getirdi. Temanın içeriği ise ilimizin çevre dostu üretimi ve sürdürülebilir ihracatı için öğrencilerde iklim değişikliği, enerji verimliliği ve su bilinci gibi konularda farkındalık yaratmayı kapsıyor. Dünyanın gündeminde dijitalleşme ve yapay zeka var. Denizli olarak biz de bu dijital dönüşümün içerisinde yer almak adına geçen sene yarışmamıza dijital oyun kategorisi eklemiştik. Yarışmamızın altıncısında da kategorimiz yine yer alıyor. Bu kategoriyle özellikle Z kuşağının ilgisini daha kolay çekebileceğimize inanıyoruz. Adaylarımızın yarışmaya ilimizin ve ülkemizin ihraç ürünlerinin yer aldığı ve temayla uyumlu bir şekilde dijital oyunlarla da katılım sağlayabilecekler. Burada temel hedefimiz öğrencilerimize çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ihracat konusunda farkındalık kazandırmak. Geleceğini önemseyen gençlerimizin bu konularda oldukça meraklı ve bilinçli olduklarını biliyoruz.

Yarışmamızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor ve öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerini görmek için sabırsızlandığımı dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması’nın Protokol İmza Töreninin ardından açıklamalarda bulunan DENİB Denetim Kurulu Üyesi Bekir Serdar Mutlubaş, “Birlik olarak, gençlere hitap eden, fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan ve inovatif düşünmelerini teşvik eden bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Dijital oyun kategorisinde, çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ihracat vurgusu yapılmasını oldukça anlamlı buluyorum. Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ihracatçı firmalar olarak biz de çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ihracat için dönüşüm süreci içerisindeyiz. Bu dönüşüm sürecine öğrencilerimizin de dahil olması bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Her projenin her fikrin birer kazanan olduğunu şimdiden söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.