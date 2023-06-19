Samsun’un Çarşamba ilçesinde genç yetenekler düzenlenen "Bilim Şenliği"nde hünerlerini sergiledi.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir’in de katıldığı etkinlik, Çarşamba Deneyap Teknoloji Atölyeleri Tasarım ve Üretim Eğitimleri dönem sonu "Proje Şenliği" ile renklendi. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla yola çıkan Çarşamba ilçesi, bu etkinlikle öğrencilerin tasarımlarını sergileme ve takdir etme fırsatı buldu. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak ortaya çıkardıkları projeler, katılımcıları hayran bıraktı.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, öğrencilerin heyecanını paylaşarak projeleri tek tek inceledi ve ödüllerini takdim etti. Genç yetenekler, kendilerine verilen ödülleri almanın gururunu yaşadı.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere teşekkür ederek, hayal kurmaktan ve tasarlamaktan vazgeçmemelerini ifade etti. Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesinde bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Yıldırım, öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.