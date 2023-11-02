Türkiye’nin genç yeteneklerinden biri olan piyanist İdil Naz Alıcı, ‘MEM Genç Sahne’ etkinlikleri kapsamında sahne alarak izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, uluslararası festival ve etkinliklerde sahne alan Türkiye’nin genç yeteneklerinden piyanist İdil Naz Alıcı’yı ağırladı. ‘MEM Genç Sahne’ konserleri kapsamında sezonun ilk konserini veren Alıcı, performansıyla beğeni topladı. 4 yaşında piyano çalmaya başlayan ve bugüne kadar birçok ödüle değer görülen İdil Naz Alıcı, D. Scarlatti, A. Remy, B. Bartok, F. Chopin gibi ünlü besteci ve müzisyenlerin eserlerini başarıyla seslendirdi. Küçük yaşlarda bu yana beste de yapan genç yetenek, Rapsody İn Gümüşlük adlı kendi eserini seslendirerek izleyenlerden alkış aldı. Bir saati aşkın süren konser sonunda İdil Naz Alıcı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gecede Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, İdil Naz Alıcı’yı kutlayarak, Başkan Turgay Erdem adına genç sanatçıya çiçek verdi. Genç sanatçı da katılanların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Cumhuriyet’in 100. yılında sahne almaktan gurur duyduğunu ifade etti.