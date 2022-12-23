Eskişehir Anadolu Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Telefonu Bırak Kitaba Bak” etkinliği düzenledi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü, teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Telefonu Bırak Kitaba Bak” etkinliği düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübünün teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak ve insan hayatına dokunabilmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği 5. “Telefonu Bırak Kitaba Bak” etkinliği Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi fuaye alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte kitap çekilişi yapılarak 3 öğrenciye kitap hediye edildi.

“Pek çok bağımlılığa dikkat çekmeye çalışıyoruz”

Etkinlikte konuşan Anadolu Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyza Müezzinoğlu, “Genç Yeşilay olarak bağımlılıklara dikkat çekiyoruz. Fakat herkesin bildiğinin aksine sadece sigara alkol gibi bağımlılıklara değil bunların yanı sıra teknoloji bağımlılığı, ilişki bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı gibi pek çok bağımlılığa da dikkat çekmeye çalışıyoruz. Üniversite öğrencileri olarak hep birlikte telefonlarımızı bir saatliğine kenara bırakıyoruz. Hep beraber kitap okuyoruz. Hem kitap okuma farkındalığı oluşturuyoruz hem de üniversite öğrencileri olarak teknolojiden bir saatte olsa uzak kalmaya çalışıyoruz. Sadece bizler için değil buradan geçen insanlar için de büyük bir farkındalık oluşuyor” dedi.